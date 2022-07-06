В Узбекистане женщина пыталась вывезти в пакете с хлебом $113 тысяч в Кыргызстан (видео)

В Узбекистане женщина пыталась вывезти в пакете с хлебом $113 тысяч в Кыргызстан

CentralAsia (UZ) - На пограничном таможенном посту «Дустлик» Андижанской области таможенники Узбекистана остановили женщину, которая пыталась выехать в Кыргызстан с незадекларированной суммой валюты.

Во время осмотра в пакете среди хлеба был обнаружен черный пакет с $73 815, сообщает пресс-служба таможенного управления Андижанской области.

Также при осмотре среди ее вещей было обнаружено еще $40 тысяч.

«В результате был предотвращен незаконный вывоз из страны в общей сложности $113 тыс. 815, не указанных в декларации и при устном запросе таможенников», – говорится в сообщении.

По данному делу проводится доследственная проверка.