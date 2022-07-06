В Узбекистане женщина пыталась вывезти в пакете с хлебом $113 тысяч в Кыргызстан (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 11:29, 06 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - На пограничном таможенном посту «Дустлик» Андижанской области таможенники Узбекистана остановили женщину, которая пыталась выехать в Кыргызстан с незадекларированной суммой валюты.
Во время осмотра в пакете среди хлеба был обнаружен черный пакет с $73 815, сообщает пресс-служба таможенного управления Андижанской области.
Также при осмотре среди ее вещей было обнаружено еще $40 тысяч.
«В результате был предотвращен незаконный вывоз из страны в общей сложности $113 тыс. 815, не указанных в декларации и при устном запросе таможенников», – говорится в сообщении.
По данному делу проводится доследственная проверка.
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