Минздрав Таджикистана усилит проверки на границе и в аэропортах из-за коронавируса

CentralAsia (TJ) - Минздрав Таджикистана в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в соседних странах усилил проверки на границе и в аэропортах.

Как сообщили «Азия-Плюс» в Минздраве, у авиапассажиров и пересекающих наземные границы должен быть сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Кроме этого будет измеряться температура. Если она будет повышенной, будут проводить тест на коронавирус, и только после результата теста будут приниматься необходимые меры. Данные человека будут отправлены в поликлинику по месту жительства, и он будет находиться под наблюдением врачей. Если это гости республики – то в ближайшую поликлинику по месту по месту их пребывания/проживания (гостиницы/квартиры)», - добавили в ведомстве.

При этом в ведомстве добавили, на сегодняшний день Таджикистан не ввел никаких ограничений в аэропортах и на границе.

По данным Минздрава, в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Ранее начальник Управления эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи Минздрава Навруз Джафаров сообщил «Азия-Плюс», что ситуация с заболеванием находится под контролем Минздрава и принимаются все необходимые меры для его предотвращения и распространения.

«Любой гражданин, желающий выехать из Узбекистана в Таджикистан или из Таджикистана в Узбекистан, должен иметь справку о прививке от коронавируса. Если сертификата о вакцинации нет, то надо сдать ПЦР-тест до приезда в Таджикистан в соответствии с требованиями. Меры принимаются в целях недопущения распространения в республике коронавирусной инфекции, в том числе новых ее видов», - сказал он.

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