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В Узбекистане за сутки выявлено 87 инфицированных COVID-19
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  На 6 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 283. В течение прошедших суток зафиксированы 87 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (28), Джизакской (8) и Самаркандской (7) областях, а также Республике Каракалпакстан (7).

За день выздоровел 71 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 238363).

На лечении находятся 1283 больных COVID-19.

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