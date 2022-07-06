В Узбекистане за сутки выявлено 87 инфицированных COVID-19

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - На 6 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 283. В течение прошедших суток зафиксированы 87 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (28), Джизакской (8) и Самаркандской (7) областях, а также Республике Каракалпакстан (7).

За день выздоровел 71 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 238363).

На лечении находятся 1283 больных COVID-19.