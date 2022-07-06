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Генеральный секретарь ОЭС и глава МИД Узбекистана провели переговоры

CentralAsia (UZ) -  И.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов провел встречу с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири, прибывшим в Ташкент с визитом для участия в VII заседании министров сельского хозяйства стран-членов ОЭС.

В ходе переговоров обсуждены организационные и концептуальные аспекты подготовки к предстоящим мероприятиям, в том числе заседанию Совета министров иностранных дел стран-членов ОЭС в Ташкенте, сообщила пресс-служба МИД РУз.

В ходе встречи рассмотрены предложения по наращиванию взаимодействия в рамках ОЭС в сферах торговли, инвестиций, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, транспортных коридоров.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики. Особое внимание уделено обстановке в Афганистане, активизации участия этой страны в деятельности ОЭС и ее интеграции в межрегиональные экономические процессы.

Генсек подчеркнул, что Секретариат ОЭС полностью поддерживает меры руководства Узбекистана по обеспечению мира, безопасности и устойчивого прогресса в Каракалпакстане и осуществляемый в стране курс глубоких реформ в целом.

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