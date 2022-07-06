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Президент Туркменистана объявил выговоры главе Госсовета безопасности и министру нацбезопасности

CentralAsia (TM) -  Президент Сердар Бердымухамедов объявил выговоры министру обороны, секретарю Государственного совета безопасности Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву и министру национальной безопасности Гурбанмырату Аннаеву.

Об этом было сказано на заседании Госсовета безопасности во вторник, во время которого были подведены итоги деятельности силовых структур за истекшее полугодие.

Как следует из отчета о заседании Совбеза, транслировавшегося в вечернем выпуске новостей туркменского Гостелерадио, выговоры вынесены за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» и «допущенные в работе недостатки».

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