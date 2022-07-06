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В Узбекистане задержан гражданин Китая, заживо сжегший щенка

CentralAsia (UZ) -  6 июля в ОВД Джизакской области сообщили о задержании гражданина Китая, который сжег заживо щенка.

Согласно данным, инцидент произошел в Зафарабадском районе на цементном заводе узбекско-китайского предприятия Xuaxin.

Правоохранительные органы провели расследование и установили личность живодера. Как выяснилось, мужчина приехал из Китая и работает на заводе механиком. По факту преступления мужчине вручили административный протокол за жестокое обращение с животными по статье 111.

В пресс-службе не уточнили наказание, но по законодательству мужчине грозит штраф от 5 до 10 базовых расчетных величин (до 3 млн сумов или 275 долларов), либо арест на 15 суток.

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