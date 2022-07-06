Рейсы из Нукуса в Москву временно перевели в аэропорт Ургенча

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания «Uzbekistan Airways» временно переводит рейсы между Нукусом и Москвой в международный аэропорт города Ургенча, сообщили в пресс-службе аваперевозчика.

«С 5 июля по 29 июля авиарейсы HY-9625/9626 по маршруту «Нукус – Москва – Нукус» будут выполняться из международного аэропорта Ургенча», – отметили в компании.

Рейсы будут выполняться по графику маршрута «Ургенч – Москва – Ургенч».

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Uzbekistan Airways» временно изменила график рейсов, выполняемых между Ташкентом и Нукусом.