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Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

CentralAsia (UZ) -  6 июля предприниматель и основатель USM Holdings Алишер Усманов отозвал иск о разводе с главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой, передают российские СМИ.

Суд прекратил производство дела, представители предпринимателя заявили в суде отказ от требований.

Ранее сообщалось, что Алишер Усманов подал на развод с Ириной Винер-Усмановой.

Усманов и Винер поженились в 1992 году. Они впервые встретились во Дворце спорта в Ташкенте, где Усманов занимался фехтованием, а Винер художественной гимнастикой. Вместе супруги прожили почти полвека, из которых 30 лет в законном браке.

Усманов после начала российской военной операции на Украине попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Бизнесмен назвал решение этих стран несправедливым, заявив, что основанием для них послужили «сфабрикованные и голословные обвинения», которые задели его «честь, достоинство и бизнес-репутацию». В мае он решил обжаловать свое включение в санкционный список Евросоюза.

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