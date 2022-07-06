Президент Туркменистана назначил нового генпрокурора

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 5 июля освободил замгенерального прокурора, старшего советника юстиции Бегмырата Бегмырадова от временного исполнения обязанностей генерального прокурора страны.

На эту должность назначен младший советник юстиции Сердар Мяликгулыев, работавший до этого момента прокурором города Ашхабада.

Соответствующие документы глава государства подписал во вторник, во время заседания Государственного совета безопасности Туркменистана по итогам первого полугодия.

Как сказал на заседании президент, это решение было принято по согласованию с верхней палатой туркменского парламента.