Ахалтекинский центр в Китае посещает 400 тысяч человек в год

CentralAsia (TM) - Миллионы посетителей побывали в крупнейшем в Китае центре ахалтекинского коневодства с момента его открытия в центре Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района. Об этом пишет China daily во вторник, сопроводив свою публикацию видеосюжетом.

По сведениям издания, в мире насчитывается около 6000 ахалтекинских лошадей, большинство из них в Туркменистане и России. В центре Урумчи около 300 представителей этой довольно редкой породы, происходящей из Туркменистана. Посетители центра, который принимает около 400 тысяч человек в год, могут покормить коней и посмотреть скачки.

Ахалтекинский центр в Урумчи принадлежит корпорации Yema Group, связанной с внешнеторговой сферой, подрядами на международные строительные объекты и поставки техники, финансовыми инвестициями и культурно-туристической индустрией.

Она разместила его на территории своего палеоэкологического парка, где собраны редкие и ценные природные реликвии, артефакты древнего Шелкового пути, предметы искусства и виды исчезающей флоры. Чтобы попасть на ахалтекинскую конную базу, посетителям надо пройти через окаменелый лес, деревья которого насчитывают миллионы лет, и сад из осколков железного метеорита, упавшего на Землю в ледниковый период.