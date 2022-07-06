Верховный комиссар ООН призвала Узбекистан расследовать события в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Узбекистан без промедления провести независимое и прозрачное расследование событий в автономной республике Каракалпакстан, которые привели к гибели по меньшей мере 18 человек.

По данным офиса Генерального прокурора Узбекистана, в ходе столкновений между участниками акций протеста и представителями сил безопасности в Нукусе были убиты 18 человек и 243 получили ранения, в том числе 94 – тяжелые. Личности убитых пока не установлены. По предварительным данным, люди погибли в результате огнестрельных ранений, в том числе в голову. Реальное число пострадавших, как считают в Управлении ООН по правам человека, может быть выше.

«Сообщения, которые мы получаем, свидетельствуют о серьезном насилии, в том числе убийствах, и вызывают глубокую обеспокоенность, – заявила Мишель Бачелет. – Я призываю власти проявлять сдержанность».

Она также настоятельно рекомендовала обеспечить ответственность виновных и «немедленно приступить к прозрачному и независимому расследованию всех обвинений в преступных действиях, в том числе нарушений со стороны сил правопорядка».

Массовые протесты в автономной республике Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, начались после того, как стало известно о внесенных в законопроект поправках в конституцию, касающихся отмены автономии республики. В частности, недовольство вызвал пункт о лишении автономной республики права на выход из состава Узбекистана. В субботу президент Узбекистана заявил, что Ташкент отказался от этого плана.

После кровопролитных акций протеста правительство ввело в Каракалпакстане чрезвычайное положение, в том числе комендантский час, а также блокировало доступ к интернету. Минувшие выходные прошли спокойно.

Также сообщается о том, что во время и после демонстраций были задержаны более 500 человек. В Управлении ООН по правам человека выразили обеспокоенность в связи с тем, что одному из арестованных уже предъявлено обвинение «в заговоре с целью захвата власти и изменения конституционного строя», по которому ему грозит 20 лет тюрьмы.

«Люди не должны привлекаться к уголовной ответственности за то, что они воспользовались своим правом», – отметила Бачелет. Она напомнила о том, что Узбекистан – участник Пакта о гражданских и политических правах, а этот документ наделяет каждого правом на свободу выражения мнений, мирных собраний и участие в общественной жизни.

«Все задержанные должны иметь доступ к адвокату, а их право на тщательное и справедливое судебное разбирательство должно быть соблюдено», – добавила Верховный комиссар.

Она призвала правительство немедленно восстановить интернет в Каракалпакстане, отметив, что подобные меры неизбирательного характера сказываются на правах большого числа людей, лишая их права на свободу выражения и получение информации.

Она также напомнила властям о том, что все ограничения, связанные с чрезвычайным положением, должны соответствовать международному праву, приниматься лишь в случае необходимости, быть пропорциональными и не носить дискриминационный характер.