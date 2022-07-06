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19 мясопереработчиков из Казахстана получили право на экспорт в Узбекистан
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Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Ещё 19 казахстанских производителей животноводческой продукции получили право на экспорт в Узбекистан.

Новые договоренности достигнуты в ходе визита министра сельского хозяйства Казахстана Ербола Карашукеева в Ташкент, сообщила пресс-служба Минсельхоза РК.

С 4 по 6 июля 2022 года в столице Узбекистана проходит Тюркский агрофорум, совещание министров сельского хозяйства государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) и Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Ербол Карашукеев встретился с представителями Министерства сельского хозяйства Узбекистана. Стороны обменялись мнениями по вопросам продовольственной безопасности и гуманитарного кризиса, а также закрепили намерения продолжать взаимовыгодное сотрудничество.

Казахстанский министр отметил заинтересованность казахстанской стороны в увеличении экспорта продукции в страны ОТГ.

«У Казахстана имеются возможности существенного наращивания экспортных поставок сельхозпродукции в страны ОТГ. Мы также заинтересованы в увеличении поставок товаров глубокой переработки», – сказал Ербол Карашукеев.

Ранее 37 казахстанских предприятия были включены в реестр поставщиков животноводческой продукции в Узбекистан. По итогам предоставления узбекской стороне полного обзора системы ветеринарии Казахстана, под гарантию ветеринарной службы ещё 19 производителей животноводческой продукции получили право на экспорт. Теперь в реестре 56 казахстанских производителей.

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