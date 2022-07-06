США наложили вторичные санкции на фирму из Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Министерство торговли США внесло во вторник 36 компаний из 9 стран в список структур, которым ограничен доступ к американским технологиям и товарам за нарушение законов США о международных санкциях.

В ограничительный список вошли 25 компаний, базирующихся в Китае, остальные компании — из России, ОАЭ, Литвы, Пакистана, Сингапура, Великобритании, Вьетнама и Узбекистана.

Под ограничения, в частности, попало частное предприятие Promcomplektlogistic из Узбекистана. Его, а также ряд других предприятий, связанных с КНР, Литвой, Вьетнамом и Великобританией, внесли в список по подозрению «в поддержке военно-промышленного комплекса России» в нарушение санкционного режима, вступившего в силу после российских военных действий в Украине.

3 марта Государственный департамент США включил в санкционные списки предприятие «Радиоавтоматика», которое специализируется на закупках иностранной продукции и электронных компонентов для оборонной промышленности России.

Promcomplektlogistic включён в список Госдепартамента за «активную поддержку «Радиоавтоматики» в её усилиях по уклонению от санкций США с момента внесения «Радиоавтоматики» в список 3 марта». Сообщается, что компания поставляла российскому партнёру электронные компоненты, такие как микросхемы.

Компания из Узбекистана попала под ограничения из-за того, что «оказала материальную помощь, спонсировала или предоставила финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для или в поддержку «Радиоавтоматики», которая является юридическим лицом, собственность которого и имущественные интересы заблокированы в соответствии санкциями.

«Предоставление такого статуса частной компании Promcomplektlogistic должно послужить предупреждением для коммерческих заинтересованных сторон во всём мире: если вы ведёте бизнес с юридическими или физическими лицами, находящимися под санкциями, вы рискуете подвергнуться санкциям», — говорится в сообщении Госдепа США.

Кроме того, компания одновременно включается в список юридических лиц Министерства торговли. Американские компании, желающие поставлять товары или услуги фигурантам «чёрного списка», обязаны получить специальную лицензию Минторга.

Согласно данным ЕГРПО, Promcomplektlogistic зарегистрирована в Ташкенте в июле 2018 года. Основной вид деятельности — услуги в области сухопутного транспорта. Учредителем и руководителем указан Олег Грабилин.