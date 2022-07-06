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Паломники вновь смогли направиться в Мекку впервые после начала пандемии
Мечеть аль-Харам в Мекке
Мечеть аль-Харам в Мекке
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В Саудовской Аравии к востоку от Мекки вырос палаточный городок, где могут разместиться тысячи паломников, которые вновь смогли направиться сюда – впервые после начала пандемии, сообщает Еuronews.

Многие из прибывших уже приступили к положенному ритуалу, семь раз обходя против часовой стрелки Каабу – священное для мусульман здание во внутреннем дворе мечети аль-Харам. Хадж в этом году начинается в четверг.

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