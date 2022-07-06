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Кабмин Казахстана провел совещание в связи с действиями России в отношении КТК
Предыстория: Российский суд приостановил работу экспортирующего казахстанскую нефть КТК

CentralAsia (KZ) -  Правительство Казахстана провело совещание в связи с действиями России в отношении Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«В среду, 6 июля, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой деятельности КТК. В ходе совещания были обсуждены необходимые меры по минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти. По итогам обсуждения главой правительства дан ряд соответствующих поручений», - говорится в сообщении в среду.

Ранее стало известно, что российский суд на месяц приостановил работу КТК под предлогом экологических нарушений.

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