Кабмин Казахстана провел совещание в связи с действиями России в отношении КТК

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана провело совещание в связи с действиями России в отношении Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
«В среду, 6 июля, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой деятельности КТК. В ходе совещания были обсуждены необходимые меры по минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти. По итогам обсуждения главой правительства дан ряд соответствующих поручений», - говорится в сообщении в среду.
Ранее стало известно, что российский суд на месяц приостановил работу КТК под предлогом экологических нарушений.
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