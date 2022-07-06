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Кремль оценил инициативу Минфина Казахстана ввести санкции против России
// РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (KZ) -  Казахстан пока не принимал решений о поддержке антироссийских санкций, страны, напротив, намерены расширять взаимодействие, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

Ранее Минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, регламентирующий реализацию санкций на поставки отдельных товаров в Россию. Пескова спросили, следят ли в Кремле за ходом обсуждения этой инициативы.

«Наши правительства находятся в постоянном контакте», — ответил пресс-секретарь. «Поэтому пока никаких решений не принималось. Пока, напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше развивать наше взаимодействие», — сказал он, говоря об отношениях Москвы и Нур-Султана.

Пескова также спросили, остается ли Казахстан дружественной страной. «Безусловно, конечно», — заявил на это представитель Кремля.

Как узнал «Ъ», Минфин Казахстана вынес на общественное обсуждение проект приказа, регламентирующий санкционные ограничения на поставки отдельных видов товаров на территорию России. Суть инициативы заключается в том, что казахстанские власти не будут заверять электронные счета-фактуры на такие грузы, а без этого пересечение ими границы с Россией будет запрещено.

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