При взрыве на казахском месторождении в Тенгизе погибли двое рабочих

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 6 июля, в 10:30 по местному времени на крупнейшем нефтяном месторождении в Казахстане произошел взрыв. Инцидент случился на месторождении «Тенгизшевройл». Оно находится в Атырауской области, в 350 км к юго-востоку от города Атырау. Погибли двое рабочих, трое пострадали. Об этом сообщил местный департамент полиции, передает Orda.kz.

«6 июля около 10:30 в Жылыойском районе на месторождении Тенгиз произошел взрыв трубы, в результате которого погибли двое рабочих 1985 года рождения. Медицинская помощь оказывается трем рабочим, получившим различные телесные повреждения», — говорится в сообщении департамента полиции по Атырауской области.

Месторождение в Тенгизе принадлежит компании «Тенгизшевройл». Им владеют американские компании Chevron и ExxonMobil, а также национальная компания Казахстана «КазМунайГаз» и «дочка» ЛУКОЙЛа LUKArco. На это месторождение приходится две трети поставок в Казахстане.

Предположительно инцидент произошел при гидротесте одной из труб с атмосферным газом. Тест осуществлялся с участием подрядной компании Senimdi Kurylys. Труба не выдержала давления и взорвалась. Возбуждено уголовное дело по статье о «Нарушении правил охраны труда».

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