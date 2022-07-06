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Нацгвардия Узбекистана сообщила о задержании иностранцев, причастных к беспорядкам в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) -  Представители правоохранительных органов Узбекистана задержали иностранных граждан, которые принимали участие в беспорядках, прошедших в Нукусе, столице республики Каракалпакстан. Соответствующее заявление сделал представитель узбекской национальной гвардии Хамиджон Дадаваев.

«Среди задержанных иностранные граждане», - заявил Дадаваев, слова которого приводит агентство РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что пока не может предоставить подробностей, поскольку данные представляют тайну следствия. Он добавил, что детали будут приведены в скором времени.

Ранее власти республики решили провести референдум по внесению изменений в конституцию. Проект закона, который предполагал внесение более 200 изменений, был одобрен депутатами и вынесен на всенародное обсуждение. Предложение об ограничении суверенитета республики Каракалпакстан вызвало недовольство в регионе.

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