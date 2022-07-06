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Россия направила Узбекистану ноту с вопросом о гражданах РФ среди задержанных в Каракалпакстане
Предыстория: Нацгвардия Узбекистана сообщила о задержании иностранцев, причастных к беспорядкам в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) -  Посольство России в Ташкенте направило ноту в МИД Узбекистана. Об этом сообщает Лента.ру.

По данным издания, посольство РФ обратилось в МИД республики с вопросом о наличии российских граждан среди задержанных в ходе массовых беспорядков в Нукусе, столице Каракалпакстана.

На данный момент Узбекистан не раскрыл состав задержанных, Москва ожидает ответа на ноту.

Ранее секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заподозрил другие страны в причастности к протестам в Каракалпакстане. В ближайшее время секретариат выпустит заявление по этому поводу.

Беспорядки в Каракалпакстане начались из-за поправок в Конституцию Узбекистана, которые могут запретить жителям региона провести референдум о выходе из состава страны. Вскоре президент страны Шавкат Мирзиеев предложил не вносить в основной закон поправки, касающиеся суверенитета региона.

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