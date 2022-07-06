ОДКБ предсказала осложнение ситуации в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Представитель секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Кузнецов заявил, что ситуация в Узбекистане может ухудшиться даже спустя некоторое время после протестов в Каракалпакии. Об этом пишет ТАСС.

«Пока все крайне нестабильно, ожидаются осложнения... реакция на это тоже будет», — подчеркнул он.

Массовые протесты в Каракалпакии начались 1 июля из-за поправок в Конституцию Узбекистана, которые могут лишить жителей региона возможности провести референдум о выходе из состава республики. После начала протестных акций президент страны Шавкат Мирзиеев прибыл в Нукус и предложил не вносить соответствующие поправки в закон. Позднее также стало известно, что в ходе беспорядков 18 человек погибли, пострадали по меньшей мере 243 человека, а на территории Каракалпакии до 2 августа ввели режим чрезвычайного положения.