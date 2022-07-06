Ирина Винер подтвердила развод с бизнесменом Алишером Усмановым

Ирина Винер

CentralAsia (UZ) - Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и тренер Ирина Винер-Усманова подтвердила факт развода с бизнесменом Алишером Усмановым. Об этом она сообщила «Матч ТВ».

«Мы развелись в ЗАГСе», — сказала Винер-Усманова.

Разводы оформляются в ЗАГСах в случае, если оба супруга согласны с процедурой, не имеют неурегулированных имущественных претензий друг к другу и у них нет несовершеннолетних детей. Таким образом, из слов Винер следует, что развод был оформлен по обоюдному согласию.

Усманов подал на развод с Винер 4 мая после 30 лет брака, карточка дела была в архиве судебного участка мирового судьи № 205. 19 мая представители сторон провели беседу, после чего супругам дали дополнительное время на принятие окончательного решения.

6 июля госагентства сообщили, что Усманов отозвал иск о разводе, а суд прекратил производство по делу. Представитель Усманова отказался от комментариев.

Известно, что отношения Усманова и Винер начались почти полвека назад. Они впервые встретились еще в юности во Дворце спорта в Ташкенте, где будущий миллиардер занимался фехтованием, а Винер — художественной гимнастикой.