экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ирина Винер подтвердила развод с бизнесменом Алишером Усмановым
Ирина Винер
Ирина Винер
Предыстория: Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

CentralAsia (UZ) -  Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и тренер Ирина Винер-Усманова подтвердила факт развода с бизнесменом Алишером Усмановым. Об этом она сообщила «Матч ТВ».

«Мы развелись в ЗАГСе», — сказала Винер-Усманова.

Разводы оформляются в ЗАГСах в случае, если оба супруга согласны с процедурой, не имеют неурегулированных имущественных претензий друг к другу и у них нет несовершеннолетних детей. Таким образом, из слов Винер следует, что развод был оформлен по обоюдному согласию.

Усманов подал на развод с Винер 4 мая после 30 лет брака, карточка дела была в архиве судебного участка мирового судьи № 205. 19 мая представители сторон провели беседу, после чего супругам дали дополнительное время на принятие окончательного решения.

6 июля госагентства сообщили, что Усманов отозвал иск о разводе, а суд прекратил производство по делу. Представитель Усманова отказался от комментариев.

Известно, что отношения Усманова и Винер начались почти полвека назад. Они впервые встретились еще в юности во Дворце спорта в Ташкенте, где будущий миллиардер занимался фехтованием, а Винер — художественной гимнастикой.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Нацгвардия Узбекистана сообщила о задержании иностранцев, причастных к беспорядкам в Каракалпакстане
  • Лавров прибыл в Улан-Батор с рабочим визитом
  • Граждане США поженились на площади «Регистан» в Самарканде (фото)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com