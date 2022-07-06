Как выглядит со спутника прямая дорога Алматы—Иссык-Куль?

CentralAsia (KG) - На картах Google можно обнаружить грунтовую дорогу от Иссык-Куля до границы с Казахстаном через горы. Осталось разровнять крохотную ветку в 20 километров от Большого Алматинского озера, сообщает Экспресс К.

Проект строительства прямой дороги Алматы — Иссык-Куль кажется легко осуществимым. При этом расстояние от южной столицы до города Чолпон-Ата, находящегося на севере кыргызского озера, составит около 113 километров. Сейчас путь в объезд занимает 473 километра.

Город Чолпон-Ата населяют всего 12 тысяч жителей. Высота над уровнем моря составляет 1 633 метра.

Если преодолеть 20 километров на запад вдоль берега по асфальту, то нужно будет повернуть на север по грунтовой дороге.

Далее путь пролегает в ущелье между двумя заснеженными пиками. Внизу простирается горная речушка. Затем путников ждет заснеженный перевал Кок-Айрык.

Затем дорога змейкой спускается в ущелье и тянется вдоль двух цепей гор. В этой низине нужно преодолеть 10 километров.

Дорога обрывается на подходе к реке. Очевидно, в будущем придется построить мост. Сейчас его нет. Однако на противоположном берегу дорога продолжается и углубляется в горы.

Еще 10 километров на север — и мы достигаем границы с Казахстаном. Далее дорога тянется через перевал Озерный. Еще через 10 километров мы достигаем Большого Алматинского озера.

Резюмируя, можно сказать, что дорога уже существует (сейчас ее называют непригодной). Если заасфальтировать дорогу, то это будет один из самых живописных маршрутов в мире. А еще нужно построить туннель через перевал Озерный протяженностью 16 километров.

Как считает Азиатский банк развития, если реализовать проект, то он будет приносить ежегодно Казахстану до 165 млн долларов к ВВП, а Кыргызстану — полмиллиарда долларов.

Кроме того, кыргызские экономисты подсчитали, что если брать с каждого путника по 10 долларов, то новая дорога быстро себя оправдает.

Сейчас специалисты занимаются техническим обоснованием проекта. Как ожидается, дорогу откроют к 2034 году.

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