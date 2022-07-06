Беспорядки в Каракалпакстане годами готовились иностранными наёмниками, - Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 6 июля прошло видеоселекторное совещание под председательством президента Шавката Мирзиёева.

В ходе встречи глава государства рассказал о ситуации в Каракалпакстане, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Естественно, что произошедшие здесь неприятные события вызывают у всех нас тревогу и тоску. В результате событий в городе Нукусе, к сожалению, погибли и пострадали несколько граждан. В связи с этим выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления больным, которые лечатся в больницах. В такие моменты мы глубже чувствуем, насколько драгоценны мир и человеческая жизнь, как важно их сохранить и что мы все несем за это ответственность», - отметил в начале заседания Мирзиеев.

По словам президента, прошедшие в начале июля в Каракалпакстане беспорядки «были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными злыми силами. Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта».

Как отметил Мирзиеев, следственно-следственная группа во главе с первым заместителем Генерального прокурора проводит тщательное и беспристрастное расследование произошедших событий.

«К этому процессу необходимо привлекать беспристрастные стороны, то есть представителей общественности, депутатов и активистов. Поэтому перед Генеральным прокурором Н.Юлдашевым стоит задача тщательно и объективно расследовать каждое дело и дать справедливую правовую оценку действиям участников происшествия. На этом этапе действия силовых структур также должны быть тщательно проанализированы. Если они применили неправомерную силу, они также должны быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством», - подчеркнул президент.

«В настоящее время ситуация в Каракалпакстане налаживается . Главное, чтобы спокойствию и жизни населения ничего не угрожало. Отрасли экономики работают. Люди заняты своей повседневной работой и домашними делами. Фермеры работают на своих полях, собирая урожай, который они вырастили. Работают рынки, магазины и другие объекты сферы обслуживания. Сюда доставляют продукты питания и другие необходимые продукты из всех регионов нашей страны. Государственные органы, представители общественности и правоохранительные органы организованно и слаженно работают для обеспечения стабильной ситуации в регионе», - отметил президент.

«Анализируя произошедшие события, мы никогда не должны забывать об одном: если вовремя не принять решительных мер, достижения и цели, достигнутые нашими трудолюбивыми и творческими людьми на протяжении десятилетий, могут оказаться под серьезной угрозой воздействия злонамеренных внешних сил», - подчеркнул Мирзиеев.

«Хочу твердо заверить наш народ: мы способны своевременно и резко атаковать любой злобный заговор и действия таких сил, настроенных враждебно по отношению к нашей стране и нашей стране. Уверен, что мы достойно и мужественно преодолеем все сегодняшние трудности», - сказал президент в завершение своего выступления