Казахстан и Узбекистан стали лидерами в мире по добыче урана

CentralAsia (UZ) - Узбекистан сохранил пятое место в мировом рейтинге стран по добыче урана, следует из данных Всемирной ядерной ассоциации.

Согласно информации, страна регулярно добывает по 3,5 тысячи тонн урана в год. Первое место в списке занимает Казахстан — около 22 тысяч тонн, что составляет 45% мировых поставок. Далее идут Намибия — 5753 тонны, Канада — 4693 тонны и Австралия — 4192 тонны.

Мировые запасы природного урана оцениваются в размере 6,14 млн тонн, из которых 28% приходятся на Австралию, 15% — на Казахстан и 9% — на Канаду. За ними идут Россия и Намибия, на долю которых приходятся 8% и 7%, соответственно. Узбекистан с запасами в 132 тысячи тонн (2% от мировых запасов) занимает 11-е место в мире.

Единственным в стране предприятием, осуществляющим добычу урана и экспорт готовой продукции в виде закиси-окиси урана, является Навоийский горно-металлургический комбинат