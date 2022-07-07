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В Афганистане начали расследование после падения снарядов в Узбекистане 
Продолжение: В Сети появились видео последствия попадания ракеты в жилой дом в ТермезеПредыстория: В Узбекистан предположительно с территории Афганистана прилетели 5 снарядов, - МИД РУз

CentralAsia (UZ) -  Официальный представитель временного правительства Афганистана сообщил, что после падения снарядов на территории Узбекистана ведется расследование.

Ранее сообщалось, что 5 июля около 16:20 на приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно перелетевших с территории Афганистана.

6 июля официальный представитель временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид сообщил в Твитер, что исполнители ракетного обстрела Термеза с афганской территории ставили целью создать атмосферу недоверия между дружественными Узбекистаном и Афганистаном.

Представители движения «Талибан» уже ведут их розыски для задержания и наказания.

Ранее в пресс-службе МИД Узбекистана сообщили, при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет.

Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле «Мажнунтол» Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Обнаруженные снаряды были обезврежены подразделением саперов.

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