экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом на 30%
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

CentralAsia (CA) -  Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что число случаев коронавируса в мире выросло на 30% за последние две недели.

Гебрейесус пояснил, что ВОЗ фиксирует рост заболеваемости в четырех из шести регионах организации. «В Европе и Америке большинство случаев приходится на штаммы BA.4 и BA.5 (разновидности омикрон-штамма). Кроме того, в Индии выявлен новый штамм, за которым ведется наблюдение», — пояснил он.

Тедрос Гебрейесус призвал страны продолжить кампании по вакцинации населения, в том числе бустерной дозой. По его мнению, особенно важно продолжать вакцинацию среди людей, которые входят в группу риска: пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом и медработников.

5 июля в Италии зафиксировали более 130 тыс. новых случаев коронавируса, в прошлый раз подобный показатель фиксировали в стране в феврале. Также более 150 тыс. случаев за сутки зарегистрировали в Германии. Во Франции выявили более 200 тыс. новых случаев. Власти Европы пока не вводили новых антикоронавирусных мер.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • «Медуза»: Под контролем России теперь вся Луганская область — и крепнет ощущение, что Украина начинает серьезно проигрывать. Это правда?
  • Минздрав Таджикистана усилит проверки на границе и в аэропортах из-за коронавируса
  • Зеленский заявил, что больше не ожидает поставок авиации Украине


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com