Байден лишит Афганистан статуса основного союзника вне НАТО

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден намерен лишить Афганистан статуса союзника США вне НАТО. О своем решении глава государства проинформировал лидеров обеих палат Конгресса, сообщают в Белом доме.

«Настоящим уведомляю вас о своем намерении отозвать статус Афганистана в качестве одного из крупнейших союзников США вне НАТО», - говорится в обращении Байдена.

США признали Афганистан одним из своих крупнейших союзников вне НАТО в июле 2012 года. 15 августа 2021 года Афганистан заняли боевики «Талибана». 30 августа США окончательно вывели свои войска из страны, после чего «Талибан» объявил о полной независимости Афганистана.