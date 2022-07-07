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Байден лишит Афганистан статуса основного союзника вне НАТО
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден намерен лишить Афганистан статуса союзника США вне НАТО. О своем решении глава государства проинформировал лидеров обеих палат Конгресса, сообщают в Белом доме.

«Настоящим уведомляю вас о своем намерении отозвать статус Афганистана в качестве одного из крупнейших союзников США вне НАТО», - говорится в обращении Байдена.

США признали Афганистан одним из своих крупнейших союзников вне НАТО в июле 2012 года. 15 августа 2021 года Афганистан заняли боевики «Талибана». 30 августа США окончательно вывели свои войска из страны, после чего «Талибан» объявил о полной независимости Афганистана.

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