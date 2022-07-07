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В Андижане 37 человек отравились фаст-фудом

CentralAsia (UZ) -  В Андижанской области произошло массовое пищевое отравление, сообщает пресс-служба администрации области.

Как отмечается, ночью 6 июля 16-летний подросток попал в районную инфекционную больницу с жалобами на тошноту, рвоту, головную боль и диарею.

При выяснении причин заболевания выявили, что 5 июля 2022 года больной купил и употребил «нонбургер» в ресторане, расположенном в центре района.

В этот же день до 18:30 в районную инфекционную больницу с вышеуказанными жалобами обратились еще 16 граждан.

Всем больным проведено промывание желудка и необходимые лечебные мероприятия.

В настоящее время общее состояние больных удовлетворительное.

Больным поставили диагноз «острый гастроэнтерит». По состоянию на 23:00 6 июля 2022 года в стационар обратились 37 пациентов, 17 из них находятся на лечении, остальные 20 находятся под медицинским наблюдением.

С целью установления факторов, вызвавших заболевание, проведены эпидемиологические исследования. В тот же день временно приостановили ​​деятельность 3-х ресторанов, где больные приобретали фаст-фуды.

Образцы продуктов изъяли и отправили в Кургантепинскую районную санитарную лабораторию для исследования.

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