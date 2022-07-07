CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиёев 6 июля провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно информации, Мирзиёев поздравил Назарбаева с днем рождения, искренне пожелав ему доброго здоровья, благополучия и успехов.

В ходе разговора отмечена высокая динамика развития узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в последние годы.

Состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Назарбаев, поблагодарив главу Узбекистана за поздравления, выразил уверенность в поступательном продолжении политических и социально-экономических реформ в стране.

В завершение беседы Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев обменялись поздравлениями по случаю наступающего священного праздника Курбан хайит и пожеланиями мира и дальнейшего процветания двум братским народам.