До $500 млн потеряют Казахстан и экспортеры от остановки КТК Россией, – эксперт

CentralAsia (KZ) - Казахстан и экспортеры потеряют от остановки транзита нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) Россией до $500 млн, считает казахстанский экономист Алмас Чукин.

«Мне все казалось, что это объективные случайности. Сначала шланги запутались в марте-апреле на трубопроводе КТК до Новороссийска, потом экологический штраф на миллиарды рублей. Потом мины времен Второй мировой войны надо было найти и обезвредить. Но теперь вице-премьер РФ Виктория Абрамченко озаботилась экологией в порту Новороссийска и комиссия выявила несколько документарных нарушений плана на случай разлива нефти. То есть, ничего еще не разлилось, но по плану не все выполнено. И комиссия дала время до 30 ноября исправить недочеты. Но Ространснадзор обратился в суд, и прямо в ходе заседания потребовал остановить работу КТК на 90 дней! И суд, в качестве наказания вынес решение остановить всю деятельность трубопровода на 30 дней! Это прямые потери Казахстана и экспортеров на $300-500 млн. Очевидно, что наш союзник в одном конце Черного моря ведет войну и минирует море, но очень внимательно следит за возможными разливами нефти из морских заправщиков, и возможными мерами по устранению этих разливов», - написал Чукин на своей странице в социальной сети в среду.

По его мнению, крайне опасно не только потерять на месяц доходы от экспорта.

«Нефть сама не бежит из-под земли, ее оттуда надо качать. Если не качать, то она останавливается на больших глубинах и это непростой процесс. На Каспии вообще страшно представить – глубины, температуры, содержание серы и прочей химии. Но там у «Шеврона» и других – новые технологии и новое оборудование. Им было тяжело снизить производство в апреле, но они справились. Непонятно, как они справятся с полной остановкой. Возможно, неделю другую будут работать на склады, а дальше? Губительно это будет для старых месторождений, которые в основном у КМГ. Там не очень хорошая нефть с парафинами, и не самое новое оборудование. Говорят, что эта нефть если встанет, то завязнет и такую скважину будет очень тяжело «поднять» заново», - уверен эксперт.

По его мнению, «из относительно простых решений напрашивается два»,

«Первое – это трубопровод Атасу-Алашанколь. Он сейчас гонит 12 млн тонн в год, из которых 10 млн тонн российской нефти. В свое время, мы выбрали более дешевый маршрут через РФ, и у нас просто не было нефти на загрузку на Китай. Предложили очень дешевый тариф РФ, и заполнили трубу. Теперь, ввиду угрозы экономической безопасности страны, надо приостановить контракт с РФ и повернуть хотя бы 10 млн тонн нашей нефти на Китай. Очень быстро мощность этой трубы за счет дополнительных компрессоров можно довести до 20 млн тонн. Спасибо китайцам, построили нам трубу, и спасибо «Казтрансойлу», что вошли туда на 50%. Второе – ограничить перевозки из РФ на Китай через наши ж/д, возможностей нет, и мобилизовать все, можно на перевозку по ж/д нефти на Восток, в Узбекистан, в Кыргызстан на их НПЗ», - предлагает экономист.

Также он приводит «два более сложных решения».

«У нас есть три порта на Каспии – Актау, Курык и CatRo, запустить или оборудовать все на перевозку в Баку. Трубопровод до Турции работает на 50% и до 20 млн тонн еще может принять. Но надо и в Баку делать расширение мощностей по приему. Выйти на США и попросить разрешения в виде исключения из санкций на строительство трубопровода Казахстан-Туркменистан-Иран на Персидский залив или по суше через Иран на Турцию до моря. Жаль КТК. Только что окупился и стал давать хорошие дивиденды акционерам, в том числе и РФ. Жаль Новороссийск, возможно, он станет «сухим» портом. Жаль Казахстан, который потеряет налоги и оптимизм инвесторов. Но мы выберемся, пусть будет чуть тяжело, но как говаривал прежний лидер – «ресурсы есть». Два-три года и будет три новых маршрута на Восток, Юго-Запад и Юг. А там глядишь с Ирана санкции снимут, так мы и ж/д до Залива запустим. А РФ придется в объезд через Хабаровск к большому союзнику добираться», - заключил Чукин.

Напомним, в ночь на 6 июля стало известно, что российский суд на месяц приостановил работу КТК под предлогом экологических нарушений. В правительстве Казахстана уже думают над тем, как смягчить последствия от действий России. Сам КТК уже обратился в российский суд с просьбой приостановить исполнение решения из-за риска необратимых последствий.

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