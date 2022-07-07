Назарбаев обсудил с Лукашенко ситуацию в постсоветских странах

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CentralAsia (KZ) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил по телефону первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения и обсудил с ним ситуацию в постсоветских странах, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Накануне первому президенту Казахстана глава белорусского государства направил телеграмму, а сегодня состоялся телефонный разговор. Кроме поздравительной тематики Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили обстановку в текущем моменте - ситуацию вокруг Белоруссии и Казахстана и в странах постсоветского пространства», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Назарбаев подробно интересовался обстановкой в регионе, где расположена Беларусь.

По данным пресс-службы, в отправленной в адрес Назарбаева поздравительной телеграмме содержатся пожелания доброго здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни.

«С вашим именем неразрывно связаны масштабные политические и социально-экономические преобразования независимого Казахстана, его становление в качестве современного государства, добившегося значительных успехов на международной арене», - процитировали в пресс-службе поздравление.

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