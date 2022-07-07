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«Талибан» обнаружил пусковую установку, из которой были нанесены удары по Узбекистану (фото)
Продолжение: В Афганистане начали расследование после падения снарядов в Узбекистане Предыстория: В Узбекистан предположительно с территории Афганистана прилетели 5 снарядов, - МИД РУз

CentralAsia (UZ) -  Представителям радикального религиозно-политического военизированного движения «Талибан» удалось найти орудие, с помощью которого были нанесены точечные ракетные удары по расположенному в Узбекистане городу Термез. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом Directorate 4.

Как ранее сообщалось, МИД Афганистана заявил, что после падения снарядов в узбекистанском Нукусе ведётся расследование для установления причастных к произошедшему.

Представитель МИД в правительстве талибов Абдул Кахар Балхи также утверждает, во вторник восемь ракет упали в районе границ, часть из которых попали на территорию Афганистана, часть – на территорию Узбекистана.

Балхи написал в Twitter, что противник не представлял серьёзной угрозы почти 10 месяцев, однако «сейчас он предпринимает ужасные действия, которые никогда не нарушат отношений между двумя дружественными странами».

В Афганистане считают, что такие деструктивные действия на границе – дело рук «кругов, которые хотят создать проблемы в отношениях между двумя странами», добавил представитель правительства талибов.

Ранее власти Узбекистана заявили, что неизвестные выпустили пять реактивных снарядов в направлении Термеза в Сурхандарьинской области. При взрыве были повреждены несколько домов мирных жителей, жертв удалось избежать. Предположительно, снаряды были запущены с территории Афганистана. Ответственность за обстрел никто не взял.

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