Узбекистан и ЕС подписали Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве

CentralAsia (UZ) - 6 июля текущего года в Брюсселе состоялась церемония парафирования Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Республикой Узбекистан и Европейским союзом.

Новое соглашение призвано заменить действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС от 1996 года и вывести двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень, сообщило УзА.

Действующее соглашение в основном содержит положения о политическом диалоге, сотрудничестве в сфере демократии и прав человека, продвижении культурных связей, финансово-техническом партнерстве, взаимодействии в области инвестиций, торговли товарами и услугами, а также защиты интеллектуальной собственности.

СРПС охватывает более широкий спектр вопросов. В их числе – положения, связанные с торговлей и сопутствующими аспектами, включая таможенное администрирование, техническое регулирование, соблюдение санитарных и фитосанитарных мер, конкуренцию, урегулирование споров и другие области. Кроме того, был значительно расширен спектр взаимодействия в сферах инвестиционного сотрудничества, торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственности за счет включения основополагающих правил Всемирной торговой организации.

Также СРПС включает в себя такие новые сферы, как вопросы внешней политики, безопасности, предотвращения конфликтов и управления кризисами, защиты персональных данных, предоставления убежища и управления границами, борьбы с нелегальной миграцией, организованной преступностью и коррупцией, противодействия терроризму.

Данное соглашение больше не является рамочным, а создает полноценный механизм всестороннего взаимодействия между Узбекистаном и ЕС, в том числе в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Переговоры по проекту СРПС были начаты в феврале 2019 года и завершены в конце июня 2022 года. За этот период было проведено 10 раундов переговоров и более 150 встреч, как на уровне экспертов, главных переговорщиков, так и членов правительства.

СРПС будет способствовать дальнейшей интеграции Узбекистана в многостороннюю торговую систему, укреплению механизмов рыночной экономики, повышению доверия и интереса к стране иностранных инвесторов и деловых кругов, а также откроет отечественным производителям новые возможности для торгового сотрудничества с партнерами из стран ЕС, отмечает УзА.