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В Греции зафиксировали первую младенческую смерть от гепатита неизвестного происхождения
Предыстория: В мире выявили более 700 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Первый летальный исход от гепатита неизвестного происхождения среди детей зафиксировали в Греции, сообщается на сайте Национальной организации общественного здравоохранения (EODY).

13-месячного ребенка госпитализировали с симптомами продолжительной лихорадки и общей вялостью. Врачи выявили у него печеночную недостаточность и отек головного мозга. Несмотря на все усилия медперсонала, спасти ребенка не удалось.

Согласно последним данным организации, в Греции в общей сложности зарегистрировано 11 больных с признаками острого гепатита неизвестного происхождения. Все пациенты находятся в стабильном состоянии без осложнений и не нуждаются в специальном лечении.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 22 июня, в мире выявлено 920 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. С мая количество заболевших увеличилось на 270. При этом из 422 случаев, где известны пол и возраст заболевших, большая часть пришлась на мальчиков в возрасте младше шести лет.

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