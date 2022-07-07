В Греции зафиксировали первую младенческую смерть от гепатита неизвестного происхождения

- Азия и мир, общество
- 11:18, 07 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Первый летальный исход от гепатита неизвестного происхождения среди детей зафиксировали в Греции, сообщается на сайте Национальной организации общественного здравоохранения (EODY).
13-месячного ребенка госпитализировали с симптомами продолжительной лихорадки и общей вялостью. Врачи выявили у него печеночную недостаточность и отек головного мозга. Несмотря на все усилия медперсонала, спасти ребенка не удалось.
Согласно последним данным организации, в Греции в общей сложности зарегистрировано 11 больных с признаками острого гепатита неизвестного происхождения. Все пациенты находятся в стабильном состоянии без осложнений и не нуждаются в специальном лечении.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 22 июня, в мире выявлено 920 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. С мая количество заболевших увеличилось на 270. При этом из 422 случаев, где известны пол и возраст заболевших, большая часть пришлась на мальчиков в возрасте младше шести лет.