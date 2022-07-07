В Узбекистане за сутки выявлено 94 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:33, 07 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 7 июля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 377. В течение прошедших суток зафиксированы 94 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (21), Джизакской (9), Ферганской (9) и Самаркандской (8) областях.
За день выздоровели 79 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 238 442).
На лечении находятся 1298 больных COVID-19.
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