В Узбекистане за сутки выявлено 94 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 7 июля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 241 377. В течение прошедших суток зафиксированы 94 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (21), Джизакской (9), Ферганской (9) и Самаркандской (8) областях.

За день выздоровели 79 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 238 442).

На лечении находятся 1298 больных COVID-19.