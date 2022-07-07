ВОЗ зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян

// WHO/Nigeria Centre for Disease Control

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян. Об этом в среду, 6 июля, в ходе брифинга сообщила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

По ее словам, имеются сообщения о случаях заболевания детей оспой обезьян. Она уточнила, что около трети из них на сегодняшний день приходятся на детей в возрасте до 10 лет, а половина — на детей в возрасте до пяти лет.

По словам Льюис, вероятно, дети младшего возраста заражаются в результате «воздействия в домашних условиях». Она добавила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18–19 лет всё еще остается открытым.

За последнее время в 58 странах мира выявлено более 6 тысяч случаев оспы обезьян, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. В конце июня комитет ВОЗ заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал «чрезвычайный характер» вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает