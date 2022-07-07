Как выглядит Нукус спустя почти неделю после беспорядков? Фото, видео

CentralAsia (UZ) - Спустя почти неделю после беспорядков жизнь в Нукусе, столице республики Каракалпакстан в Узбекистане, вернулась в привычное русло, передает «РИА Новости».

Центральный рынок работает в обычном режиме, в городе штатно подаются электроэнергия, газ и вода.

О прошедших волнениях напоминают лишь остатки сгоревших машин.

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Массовые протесты в Каракалпакии начались 1 июля из-за поправок в Конституцию Узбекистана, которые могут лишить жителей региона возможности провести референдум о выходе из состава республики. После начала протестных акций президент страны Шавкат Мирзиеев прибыл в Нукус и предложил не вносить соответствующие поправки в закон. Позднее также стало известно, что в ходе беспорядков 18 человек погибли, пострадали по меньшей мере 243 человека, а на территории Каракалпакии до 2 августа ввели режим чрезвычайного положения.