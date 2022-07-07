В России выросло число детских суицидов и их попыток

CentralAsia (CA) - В России число попыток суицида среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось почти на 13%, с 3253 до 3675 случаев, а число повторных попыток на 92,5% (с 188 до 362 случаев). Об этом сообщается в докладе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2021 год, пишет РБК.

Согласно данным Следственного комитета, в 2021 году число детских самоубийств возросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом и составило 753 случая. В 2018 году СК зафиксировал 788 суицидов среди несовершеннолетних, в 2019-м — 737, а в 2020 году — 548, подчеркивается в докладе детского омбудсмена.

При этом статистические данные Росстата отличаются и показывают меньшее число случаев детских самоубийств. Так, их количество в 2020 году составило 311, а в 2019-м — 372. Данных за 2021 год служба не приводит.

Разрозненные данные не позволяют определить точное число таких случаев, подчеркивает Мария Львова-Белова. При этом отмечает, что в отличие от данных Росстата указанные СК сведения являются более полными, поскольку учитывают не только явные случаи самоубийства, отраженные в первичных медицинских свидетельствах о смерти, но и факты суицидов, установленные в ходе расследования уголовных дел.

Генеральной прокуратурой на основе анализа данных в 30 субъектах также отмечен рост числа детей с суицидальным поведением, имеющих психические заболевания: в 2021 год — 882 несовершеннолетних, по сравнению с 635 в 2020 году.

Сведения о количестве попыток самоубийства были предоставлены 85 регионами по запросу детского омбудсмена, такой учет в федеральной статистике на данный момент не ведется. Уполномоченная предложила Минздраву дополнить таким пунктом комплекс мер по профилактике суицидов среди несовершеннолетних, однако ведомство «посчитало дополнение Комплекса обозначенным мероприятием преждевременным», указывается в докладе.

«Безусловно, необходимо совершенствовать государственную политику в сфере профилактики суицидов среди несовершеннолетних», — отметила Мария Львова-Белова. У несовершеннолетних есть потребность в квалифицированной психологической помощи, подчеркнула она.

Согласно докладу омбудсмена, причинами суицидов становились: «отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты с родителями», психические расстройства ребенка, несчастная любовь, недовольство своей внешностью, проблемы с учебой и «влияние противоправной информации» в интернете.

Согласно данным доклада, в 2021–2022 учебном году в школах численность обучающихся на одного педагога-психолога в среднем составила 607 человек, что не отвечает рекомендуемому нормативу в 300 учащихся. В то же время в образовательных организациях ежегодно увеличивается число ставок педагогов психологов: в 2021–2022 году оно выросло на 6,1% (с 36,6 тыс. до 38,9 тыс.).

Уполномоченному по правам ребенка в 2021 году поступали обращения о том, что в социальных сетях (TikTok, «ВКонтакте») распространялась информация, призывающая к совершению суицидов, указывается в отчете. В марте 2021 года глава СК Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку из-за распространения в соцсети TikTok призывов к совершению самоубийства, направленных на детей. TikTok заявил, что удаляет контент, нарушающий правила соцсети.