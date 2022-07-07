Число голодающих в мире достигло 828 млн человек, – ООН

CentralAsia (CA) - Около трети всего населения жителей планеты (2,3 млрд. человек) сталкиваются с нехваткой продуктов питания в той или иной степени. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном пятью учреждениями ООН.

В 2021 году число людей, которые страдают от голода, выросло на 46 млн по сравнению с предыдущим годом и достигло 828 млн человек. С начала пандемии недоедающих стало на 150 млн больше.

Около 924 млн живут в условиях острого дефицита продовольствия. Это на 207 млн больше, чем два года назад – до пандемии. Женщин среди недоедающих больше, чем мужчин.

Около 3,1 млрд человек в 2020 году не могли позволить себе здоровое питание – на 112 млн человек больше, чем годом ранее. 45 млн детей в возрасте до пяти лет страдают от истощения – самого тяжелого последствия хронического недоедания, которое в 12 раз повышает риск смерти ребёнка.

Кроме того, критическим аспектом, который резко повлиял на ситуацию с голодом, стала война в Украине. Авторы доклада считают, что одна из Целей устойчивого развития достигнута не будет: к 2030 году не удастся покончить с голодом, число голодающих будет держаться на уровне 670 млн человек – это 8 % глобального населения.

«Доклад высвечивает все более разрушительные последствия конфликтов, климатических катаклизмов и экономических встрясок, а также растущего неравенства – все это главные факторы, усугубляющие голод и недоедание», – говорится в докладе.

Конфликт Украины и России серьёзно влияет на продовольственную картину. Обе страны – крупнейшие мировые поставщики зерна, масличных культур и удобрений.

Помимо этого, авторы призывают облегчить экспорт фруктов и овощей, так как каждый год 11 млн человек умирают из-за неправильного питания. Растущие цены на продовольствие означают, что ситуация будет только ухудшаться.