Абдулазиз Камилов в США провел встречу с Антониу Гутерришем

CentralAsia (UZ) - Спецпредставитель президента Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудил с генсеком ООН сотрудничество, конституционные реформы и другие вопросы, сообщает МИД РУз.

5 июля находящаяся в США с рабочим визитом делегация Узбекистана во главе со Специальным представителем президента Абдулазизом Камиловым провела встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ООН, вопросы региональной безопасности и устойчивого развития.

Генеральный секретарь поддержал инициативу Узбекистана провести 26 июля в Ташкенте Международную конференцию «Афганистан: безопасность и экономическое развитие».

Антониу Гутерриш ознакомился с содержанием и приоритетными направлениями конституционной реформы в Узбекистане.

Стороны обменялись мнениями по другим актуальным вопросам повестки дня взаимодействия.

27 апреля Камилов был назначен заместителем секретаря Совета безопасности по внешней политике и безопасности при президенте Узбекистана. На его место, исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана, был назначен первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Ранее, 17 марта текущего года, теперь уже бывший министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, заявивший в сенате Узбекистана, что поддерживает территориальную целостность Украины, через месяц был освобожден от должности.

Абдулазиз Камилов занимал пост министра иностранных дел 10 лет.