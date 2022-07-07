Более 30 членов правительства Британии ушли в отставку из-за Бориса Джонсона

CentralAsia (CA) - В Британии ушел в отставку министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис. Он объяснил свое решение тем, что в правительстве, по его словам, больше не уважаются такие ценности, как честность и взаимоуважение. Всего за последние дни правительство покинули около 50 политиков, сообщает Sky News.

«Я подал свое заявление об отставке премьер-министру», — написал министр в Twitter. Он также опубликовал письмо, которое отправил премьер-министру. «Порядочное и ответственное правительство опирается на честность, принципиальность и взаимное уважение. К моему глубокому личному сожалению, я вынужден покинуть правительство, поскольку больше не верю, что эти ценности уважаются», — написал Брендон Льюис.

Ранее об уходе в отставку объявила секретарь министра финансов Хелен Уэйтли. Первыми министрами, которые покинули правительство премьер-министра Бориса Джонсона, стали глава Минфина Риши Сунака и глава Минздрава Саджиа Джавида. По данным Sky News, в отставку также ушли около двух десятков заместителей министров.

Недовольство премьер-министром и его правительством связано со назначением экс-замглавы МИД Кристофера Пинчера, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к мужчинам, на новую должность. Другой повод для недовольства премьером — скандал с его участием на вечеринках во время локдауна в 2020–2021 годах.

В связи с этим 6 июля депутаты по Консервативной партии пытались вынести ему вотум недоверия. Однако он не удался: премьер-министра поддержали 211 (58,7% голосов) из 359 депутатов. Борис Джонсон заявил, что не намерен уходить в отставку в условиях кризиса в стране.