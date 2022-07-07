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Казахстанская нефть по системе КТК через Россию экспортируется в штатном режиме, - Минэнерго РК

CentralAsia (KZ) -  Казахстанская нефть по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) через Россию экспортируется в штатном режиме, сообщает КазТАГ со ссылкой на Минэнерго Казахстана.

«Консорциум уже ведет работу с соответствующими государственными органами и ведомствами Российской Федерации по устранению документарных нарушений, указанных в предписании Ространснадзора. В настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО «КТК-Р» осуществляется в штатном режиме», - сообщили в минэнерго Казахстана в четверг.

6 июля стало известно, что российский суд на месяц приостановил работу КТК под предлогом экологических нарушений. В правительстве Казахстана уже думают над тем, как смягчить последствия от действий России. КТК в тот же день обратился в российский суд с просьбой приостановить исполнение решения из-за риска необратимых последствий. 7 июля на фоне указанных событий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал приоритетом экспорт нефти по Транскаспийскому маршруту.

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