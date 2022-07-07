В Интернете распространилось видео, как в России сотрудник бьет мигранта во время оформления документов. Видео

CentralAsia (UZ) - В соцетях распространилось видео, на котором запечатлено как один из сотрудников Отдела по вопросам миграции в России во время процесса оформления документов бьет мигранта локтем в живот.

Правозащитник, учредитель МННО «Buyuk Kelajak» и руководитель ряда организацией Бахром Исмаилов, проживающий в Москве, поделился видео на своей странице в соцсетях.

«В процессе оформления трудового патента, предположительно один из сотрудников ОВМ по г. Воронеж наносит трудовому мигранту удар и толкает его», - пишет в описании к видео правозащитник.

«Сотрудник должен быть уволен, а руководство должно принести личные извинения трудовому мигранту», - комментирует Бахром Исмаилов.

В комментариях к видео он добавляет, что занимается данным делом лично.

В описании к видео не уточняется гражданином какой именно страны является мужчина, к которому применил силу сотрудник миграционного отдела России.

По данным председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, граждане Узбекистана остаются крупнейшей группой среди мигрантов в России.

Сейчас на российской территории работает 1,8 млн узбекистанцев. За 2021 год они перевели на родину $8 млрд.

Мигранты вносят «серьезный вклад как в экономику России, так и в экономику Узбекистана», подчеркнул Володин.

По данным Минтруда РУз, на 1 марта в России работало около 1,5 млн узбекистанцев — примерно 63,6% от общего числа мигрантов из республики за рубежом.

Как передаёт российское МВД, около 1,3 млн граждан Узбекистана работают по трудовым патентам. Из них 247,2 тысячи оформили документы в январе-марте 2022 года.

Более половины узбекистанцев в России работают в сфере строительства. Второе место занимает сфера торговли и услуг, на которую приходится 16,4%. В промышленности работают 12,8% мигрантов, в сельском хозяйстве — 10%.

Самая крупная доля мигрантов из Узбекистана сосредоточена в Центральном федеральном округе с центром в Москве — 47,9%. Следом располагается Северо-западный (21,1%) и Приволжский (7,1%) округа.