Борис Джонсон подаст в отставку, - СМИ

CentralAsia (CA) - Британский телеканал ITV сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил уйти в отставку. Об этом также сообщает The Sun, ВВС и другие британские СМИ. Телеканал Sky News со ссылкой на источник заявляет, что отставку Джонсона можно ожидать уже сегодня, 7 июля.

Борис Джонсон сегодня уйдет с поста лидера консерваторов, но будет исполнять обязанности премьер-министра до осени, пишет BBC. Издание уточняет, что этим летом состоится гонка за лидерство над консервативной партией, а новый премьер-министр будет назначен на съезде партии в октябре.

«Сегодня премьер-министр сделает заявление для страны»,— сообщает Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Отставка Бориса Джонсона связана с внутриполитическим давлением. За последние дни правительство Великобритании покинули около 50 политиков. Министр по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис заявил, что в правительстве больше не уважаются такие ценности, как честность и взаимоуважение.

В мае Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Тогда он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Повторный вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии 11 июля проведет выборы собственного руководства, которое может изменить правила о вотуме недоверия партийному лидеру.

Это не первый раз, когда Джонсон оказывается под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.