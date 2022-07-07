В Каракалпакстане для разгона участников протеста применяли светозвуковые и дымовые гранаты, - МВД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - МВД Узбекистана обнародовало подробности о спецсредствах, использованных для разгона участников протеста в Каракалпакстане. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

По данным МВД, для разгона участников беспорядков сотрудники применяли специальное оружие. В частности, использовались светозвуковые и дымовые гранаты. По своим техническим характеристикам, когда эти устройства падают на землю на расстоянии 50-400 метров, за короткое время происходит небольшая детонация, которая излучает слезоточивый газ, звук и свет.

«В большинстве случаев при падении гранаты в толпу люди отходят от нее, но были случаи, когда люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не отходили от гранаты после ее падения, а вместо этого пытались ее подобрать и бросить его обратно в солдат», — говорится в сообщении.

«Это вызвало негативные последствия, и в одном случае в результате взрыва пострадал гражданин. В другом случае граната взорвалась в области ягодицы, и он был тяжело ранен. Эти случаи также распространены в социальных сетях, и сейчас также возникают и вызывают дискуссии ошибочные представления о том, какое оружие было использовано», — отмечается в сообщении.

В видео пояснили, что красный цвет на дорогах в Нукусе, который смывали водой, «не кровь, а специальная краска, которая выделяется при взрыве гранаты». Данная граната «используется для выявления лидеров при разгоне демонстрантов».

Ранее заместитель начальника Управления национальной гвардии по Каракалпакстану майор Абдувалиев сообщил, что, когда происходили настоящие беспорядки, для разгона людей поливали водой с красной краской. Целью этого было быстро идентифицировать протестующих и отделить их от мирных жителей. Чиновник заявил, что эта краска безопасна для здоровья человека.