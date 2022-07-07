Более 51 тыс. школьников не набрали проходной балл ЕНТ

CentralAsia (KZ) - Свыше 51 тыс. выпускников не сумели с двух попыток набрать нужный для поступления пороговый балл во время Единого национального тестирования. Об этом во время пресс-конференции в службе центральных коммуникаций заявил директор Национального центра тестирования министерства науки и высшего образования Казахстана Руслан Емелбаев.

В ЕНТ 2022 года участвовали 154 тыс. абитуриентов, или 276 тыс. раз с учетом двух попыток.

«По итогам тестирования пороговый балл набрали более 103 тыс. поступающих, что составляет 67% от общего количества участников. Этот показатель увеличился на 7% по сравнению с прошлогодним результатом. Пороговый балл не преодолели около 51 тыс. тестируемых, или 33% от их числа», - сообщил глава Наццентра.

Средний балл ЕНТ (в 2022 году) составил 66 баллов. Максимальный балл составил 139. 3 179 поступающих набрали свыше 120 баллов. Напомним, максимально возможный балл на ЕНТ — 140.

Во время основного ЕНТ-2022 поступило более 50 тыс. заявлений на апелляцию, и из них были удовлетворены 318.

Ранее глава Наццентра сообщил, что за различные нарушения из зала ЕНТ были выведены 322 человека.

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