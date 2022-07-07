Песков прокомментировал возможную отставку Бориса Джонсона

// РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (CA) - Комментируя сообщения о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают происходящее проявлением правительственного кризиса, передает «КоммерсантЪ».

«Ситуация в Великобритании, правительственный кризис не может быть приоритетом нашей работы. Но, конечно, обращаем внимание. Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», — рассказал Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего пресс-колла. Вопрос о том, как может измениться курс европейских стран в отношении Украины на фоне отставки премьера Великобритании, Песков оставил без ответа.

Пескова также спросили, означает ли отставка премьер-министра «провал антироссийской риторики».

«Не нам давать оценки риторике кабинета Великобритании. Там очень запутанная политическая система. Руководить правительством может человек, который вообще не имеет общественной поддержки», — ответил пресс-секретарь президента. Вероятно, к таким политикам относится и Джонсон, предположил он.

Сегодня ряд СМИ сообщили, что Борис Джонсон может уже сегодня подать в отставку и выступить с соответствующим обращением к нации. Его возможный уход связывают с отставкой около 50-ти политиков из британского кабмина на фоне непопулярного назначения экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах к мужчинам.