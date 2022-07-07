В постсоветских странах отбирать у этнических групп права бывает опасно, - эксперт

CentralAsia (UZ) - В постсоветских странах отбирать у этнических групп права, которые уже были, бывает обычно опасно. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – News.am заявил директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

События в Центральной Азии, по его словам, являются отголосками территориального устройства СССР и его распада, это те проблемы, которые хорошо известны и на Южном Кавказе. Он добавил, что причины у них примерно те же, что и везде, но в разных регионах в зависимости от места и специфики по-разному развиваются. «Совсем недавно мы могли наблюдать столкновение на кыргызско-таджикской границе, беспорядки внутри Таджикистана, серьезные гражданские столкновения в Кыргызстане, недавние события в Казахстане, а теперь волнения в Каракалпакстане. Это все очень сильно похоже на то, что происходило, например, в Южной Осетии, Абхазии, Карабахе, на Северном Кавказе, иногда это происходит в западных частях бывшего СССР», – отметил Искандарян.

Он напомнил, что Каракалпакстан занимает примерно 40% территории Узбекистана, где проживает порядка 5-6% населения страны. «При малом населении и большой территории эта республика испытывает очень серьезный экологический кризис из-за высыхающего Аральского моря, население бедное, смешанное и отличается от коренного узбекского населения», – пояснил эксперт.

Явных призывов к независимости там, как заметил Искандарян, изначально не было, и по узбекской конституции эта республика была названа суверенной, с формальным правом на выход. Он не исключил, что волнения могли произойти и под влиянием событий в Казахстане, где были некоторые изменения роли президента.

«Каракалпакстан граничит с более богатым Казахстаном, кроме того, казахи и каракалпаки – это два очень близких друг к другу этноса. Все это в таком виде существовало десятилетиями, пока в Узбекистане не начали менять Конституцию, решив понизить статус Каракалпакстана, но после начала волнений президент сказал, что если народ не хочет, то поправки не будет. А протест уже вырвался, это уже произошло, осадок останется. Для Центральной Азии и ближневосточных стран очень важен опыт массовых протестов, опыт движения снизу, такого рода вещи бесследно не проходят, и с этим придется долго работать. Это хороший урок для всех стран на постсоветском пространстве, как минимум. В такого рода ситуациях надо быть чрезвычайно осторожными. Процессы могут становиться неуправляемыми, и армянам это рассказывать не надо», – заключил политолог.