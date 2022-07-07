«Узбекнефтегаз» и SOCAR изучают возможности совместной добычи в Азербайджане

CentralAsia (UZ) - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и АО «Узбекнефтегаз» изучают возможности проведения совместных геологоразведочных работ и добычи углеводородов на территории Азербайджана.

Как сообщили в министерстве энергетики Узбекистана, в ходе встречи с представителями компании SOCAR, проведенной 5 июля, был обсужден ряд направлений взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны, в частности, активно сотрудничают в сфере обмена опытом и подготовки кадров.

Так, в сентябре 2021 года в ходе рабочей поездки в Азербайджан специалисты АО «Узбекнефтегаз» изучили систему управления ресурсами с поэтапным внедрением программных модулей, системой диспетчерского управления, решениями в области автоматизации работ, мониторингу и контролю производственных процессов в SOCAR.

В настоящее время прорабатывается визит специалистов SOCAR на газохимические комплексы «Узбекнефтегаз» в целях организации обучения в области углубленной переработки углеводородов.

В ходе встречи представители SOCAR заявили о готовности принять 10 специалистов АО «Узбекнефтегаз» для повышения квалификации на мощностях SOCAR и выделить стипендии для 2-х сотрудников для обучения в магистратуре Высшей школы SOCAR.

В ходе обсуждения достигнута договоренность об активизации работы по открытию трейдингового дома в Дубае, что позволит обеим сторонам активнее выходить на новые рынки.

Также приняты решения налаживания обменом опыта с компанией SOCAR в области подготовки и реализации крупных проектов по генерации ВИЭ на основе государственно-частного партнерства, а также проведения соответствующих тендерных торгов.