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Импорт текстиля из Узбекистана в Таджикистан с начала года вырос вдвое и достиг $10,5 млн

CentralAsia (UZ) -  В январе - мае 2022 года экспорт текстильной продукции из Узбекистана в Таджикистан составил 10,5 миллиона долларов, что почти в два раза больше показателя аналогичного периода 2021 года (5,4 миллиона долларов). Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.

По данным ведомства, экспорт товаров и услуг из Узбекистана в Таджикистан в отчетный период составил 171 миллион долларов, увеличившись на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (153,6 миллиона долларов).

Наибольшая доля узбекского экспорта текстильной продукции в январе - мае 2022 года пришлась на Россию (454,6 миллиона долларов). Далее следуют Турция (278,6 миллиона долларов) и Китай (193,7 миллиона долларов).

Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном за первые пять месяцев 2022 года достиг 233,7 миллиона долларов, что на 29,9 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года (179,9 миллиона долларов).

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